Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле, сообщает в понедельник Trend.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены на ее могилу цветы.

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