Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева

Политика Материалы 17 марта 2025 11:27 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле, сообщает в понедельник Trend.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены на ее могилу цветы.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости