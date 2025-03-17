Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем председателя Совета министров и министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом.

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны Азербайджана, сначала гости возложили венок и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, воздав дань их светлой памяти.

Делегация Боснии и Герцеговины, прибывшая в парк «Зяфяр», возложила венок к памятнику в честь Победы. На официальной церемонии встречи, состоявшейся в министерстве обороны, министры прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

На встрече министр обороны Азербайджана поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их визитом в страну. Министр обороны проинформировал коллегу об успешных реформах в области армейского строительства, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о мероприятиях, проводимых на освобожденных территориях, и об оперативной обстановке на условной армяно-азербайджанской границе.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, З.Хелез поблагодарил за оказанное гостеприимство. Он отметил, что взаимные визиты и подобные встречи способствуют расширению двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул важность создания экспертной рабочей группы для проведения эффективного обмена опытом и осуществления совместной деятельности.

На встрече было особо отмечено наличие положительного опыта сотрудничества Азербайджана и Боснии и Герцеговины в рамках программы «Партнерство во имя мира», а также «Концепции оперативных возможностей», подчеркивалось успешное участие военнослужащих обеих стран в международных учениях.

В заключение было выражено удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, стороны обсудили перспективы сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, говорится в сообщении ведомства.

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