Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности ОАО "Азерэнержи" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи".
Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, осуществление полномочий общего собрания акционеров в Открытом акционерном обществе "Азерэнержи" возложено на:
Президента Азербайджанской Республики:
реорганизация и ликвидация Общества;
создание исполнительного органа Общества;
назначение на должность и освобождение от должности председателя правления Общества и его заместителей;
Кабинет министров Азербайджанской Республики:
утверждение Устава и структуры Общества, определение размера уставного капитала, внесение в них изменений по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики;
определение стратегии развития Общества;
утверждение годовых отчетов Общества, финансовых отчетов, распределение прибыли и убытков;
принятие решения о заключении сделки (особо важной сделки) на сумму, превышающую 25 (двадцать пять) процентов стоимости чистых активов Общества, а также сделки с заинтересованным лицом, стоимость которой по заключению независимого аудитора составляет 5 (пять) процентов и более активов Общества;
решение иных вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Азербайджанской Республики к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением упомянутых в настоящем указе;
Министерство экономики Азербайджанской Республики:
предоставление согласия на создание или ликвидацию управления, представительств и филиалов Общества, создание, реорганизацию или ликвидацию его дочерних обществ;
предоставление согласия на принятие решений о вложении капитала Обществом в иные юридические лица.
предоставление согласия на внесение доли в виде имущества и (или) денежных средств в совместные проекты, в которых участвует Общество.
Определено, что для осуществления текущего руководства деятельностью Общества создается правление, состоящее из 3 (трех) членов – председателя правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в месячный срок утвердить Устав и структуру Общества с согласованием с Президентом Азербайджанской Республики;
Решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.