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Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности ОАО "Азерэнержи" (Дополнено)

Политика Материалы 17 марта 2025 17:34 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, осуществление полномочий общего собрания акционеров в Открытом акционерном обществе "Азерэнержи" возложено на:

Президента Азербайджанской Республики:

реорганизация и ликвидация Общества;

создание исполнительного органа Общества;

назначение на должность и освобождение от должности председателя правления Общества и его заместителей;

Кабинет министров Азербайджанской Республики:

утверждение Устава и структуры Общества, определение размера уставного капитала, внесение в них изменений по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики;

определение стратегии развития Общества;

утверждение годовых отчетов Общества, финансовых отчетов, распределение прибыли и убытков;

принятие решения о заключении сделки (особо важной сделки) на сумму, превышающую 25 (двадцать пять) процентов стоимости чистых активов Общества, а также сделки с заинтересованным лицом, стоимость которой по заключению независимого аудитора составляет 5 (пять) процентов и более активов Общества;

решение иных вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Азербайджанской Республики к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением упомянутых в настоящем указе;

Министерство экономики Азербайджанской Республики:

предоставление согласия на создание или ликвидацию управления, представительств и филиалов Общества, создание, реорганизацию или ликвидацию его дочерних обществ;

предоставление согласия на принятие решений о вложении капитала Обществом в иные юридические лица.

предоставление согласия на внесение доли в виде имущества и (или) денежных средств в совместные проекты, в которых участвует Общество.

Определено, что для осуществления текущего руководства деятельностью Общества создается правление, состоящее из 3 (трех) членов – председателя правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в месячный срок утвердить Устав и структуру Общества с согласованием с Президентом Азербайджанской Республики;

Решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

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