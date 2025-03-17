Валентина Матвиенко вручила Сахибе Гафаровой Орден Дружбы Российской Федерации

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с официальным визитом в Азербайджане председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Об этом Trend сообщили в парламенте Азербайджана.

В ходе встречи Валентина Матвиенко вручила председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой Орден Дружбы Российской Федерации.

Напомним, что 10 марта Президент России Владимир Путин наградил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову Орденом Дружбы.

Согласно распоряжению В.Путина, С. Гафарова награждена Орденом Дружбы за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений .

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!