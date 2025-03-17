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Премьер-министр Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане

Политика Материалы 17 марта 2025 22:09 (UTC +04:00)
Премьер-министр Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ/ Trend/ - 17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в нашей стране Биролом Акгюном.

Как сообщили Trend в Кабинете Министров, премьер-министр А.Асадов поздравил Б.Акгюна с началом дипломатической миссии в Азербайджане, пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что благодаря совместным усилиям глав двух государств азербайджано-турецкие отношения достигли самого высокого уровня союзничества и стратегического партнерства.

Были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

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