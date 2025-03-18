ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"С 22:15 17 марта до 00:20 18 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии",- говорится в информации ведомства.

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