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ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

Политика Материалы 18 марта 2025 09:19 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"С 22:15 17 марта до 00:20 18 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии",- говорится в информации ведомства.

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