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Премьер-министр Азербайджана провел совещание по исполнению поручений в связи с аварийными зданиями (ФОТО)

Политика Материалы 18 марта 2025 20:45 (UTC +04:00)
Премьер-министр Азербайджана провел совещание по исполнению поручений в связи с аварийными зданиями (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 18 марта под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось совещание по вопросам исполнения поручений, связанных с многоквартирными жилыми домами, находящимися в аварийном состоянии, предстоящим работам и другим связанным с этим вопросами.

В Кабинете министров Trend сообщили, что в заседании приняли участие руководящие лица министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства экономики, министерства финансов, министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Исполнительной власти города Баку, были заслушаны доклады.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам, даны поручения соответствующим органам.

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Премьер-министр Азербайджана провел совещание по исполнению поручений в связи с аварийными зданиями (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана провел совещание по исполнению поручений в связи с аварийными зданиями (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана провел совещание по исполнению поручений в связи с аварийными зданиями (ФОТО)
Премьер-министр Азербайджана провел совещание по исполнению поручений в связи с аварийными зданиями (ФОТО)
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