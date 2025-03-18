Премьер-министр Азербайджана провел совещание по исполнению поручений в связи с аварийными зданиями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 марта под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось совещание по вопросам исполнения поручений, связанных с многоквартирными жилыми домами, находящимися в аварийном состоянии, предстоящим работам и другим связанным с этим вопросами.

В Кабинете министров Trend сообщили, что в заседании приняли участие руководящие лица министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства экономики, министерства финансов, министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Исполнительной власти города Баку, были заслушаны доклады.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам, даны поручения соответствующим органам.

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