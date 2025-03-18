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Будет отмечено 80-летие НАНА - Распоряжение

Политика Материалы 18 марта 2025 18:56 (UTC +04:00)
Будет отмечено 80-летие НАНА - Распоряжение
Фото: Национальная Академия Наук Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Будет отмечено 80-летие Национальной академии наук Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством науки и образования Азербайджанской Республики поручено разработать и осуществить план мероприятий по случаю 80-летия Национальной академии наук Азербайджана.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке

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