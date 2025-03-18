Будет отмечено 80-летие НАНА - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Будет отмечено 80-летие Национальной академии наук Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.
Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством науки и образования Азербайджанской Республики поручено разработать и осуществить план мероприятий по случаю 80-летия Национальной академии наук Азербайджана.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке
Новость обновляется