Позиция Армении по Минской группе - одно из препятствий на пути к миру - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Королевства Нидерландов Каспаром Вельдкампом.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты азербайджано-нидерландских отношений, а также текущая ситуация и реалии в регионе в постконфликтный период.

Была отмечена важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел с целью обсуждения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, контактов в рамках различных международных мероприятий, взаимных визитов между двумя странами.

Д.Байрамов подробно проинформировал коллегу о текущей ситуации и реалиях в регионе, а также о процессе азербайджано-армянской нормализации. Было подчеркнуто, что, несмотря на завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, наличие в конституции Армении территориальных претензий к нашей стране, а также позиция армянской стороны касательно Минской группы и других соответствующих структур ОБСЕ являются препятствием, и важно устранить эти препятствия для подписания соглашения.

Министр также проинформировал о судебном процессе над главарями сепаратистов и лицами армянского происхождения, обвиняемыми в совершении широкомасштабных преступлений против Азербайджана. Было отмечено, что после антитеррористических мероприятий Азербайджан, продемонстрировав гуманизм, разрешил покинуть страну более 10 тысячам представителей незаконных армянских вооруженных формирований.

Было подчеркнуто, что арестованные лица обвиняются в преступлениях против человечности, и что клеветническая кампания против Азербайджана, проводимая по поводу якобы необоснованности этих арестов, не имеет под собой никаких оснований. В этой связи была предоставлена ​​информация о заключении Рабочей группы Совета ООН по правам человека, опубликованном 13 марта 2025 года, в котором отклонены претензии армянской стороны по данному вопросу.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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