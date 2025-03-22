Посол Кыргызстана выразил благодарность Азербайджану за материально-техническую помощь

БАКУ/Trend/ - Выражаю благодарность за гуманитарную помощь, которую Азербайджан в очередной раз направляет в Кыргызстан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня журналистам посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов во время отправки материально-технической помощи министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Кыргызстан.

«Хочу выразить искреннюю благодарность руководству Азербайджанской Республики в лице Президента Ильхама Алиева, также руководству министерства чрезвычайных ситуаций и народу Азербайджана за эту гуманитарную помощь, которую Азербайджан направляет в очередной раз в Кыргызстан. Это является истинным доказательством того, что между нашими братскими народами узы крепчают и только будут укрепляться в будущем. Это является залогом того политического курса, который наши лидеры определили для того, чтобы создать необходимые условия для дальнейшего укрепления нашего тюркского братства», - сказал он.

Посол отметил, что данная помощь важна для Кыргызстана.

«Потому что весной обычно у нас везде происходит очень много селевых поводков, различных чрезвычайных ситуаций, поэтому данная техника будет очень полезна стране и особенно для укрепления материально-технической базы наших сил чрезвычайных ситуаций», - добавил он.