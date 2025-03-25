Доброжелательные отношения между Беларусью и Азербайджаном будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей - Александр Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Доброжелательные отношения между Беларусью и Азербайджаном будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Беларуси Александра Лукашенко Президенту Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником Новруз, который является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее.

Уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и Азербайджаном, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов наших государств. Примите в этот особый праздничный день пожелания крепкого здоровья и успешной реализации планов Вам, мира и благополучия жителям вашей страны", - говорится в письме.