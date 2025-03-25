Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником Новруз, который является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее.

Уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и Азербайджаном, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов наших государств.

Примите в этот особый праздничный день пожелания крепкого здоровья и успешной реализации планов Вам, мира и благополучия жителям вашей страны", - говорится в письме.