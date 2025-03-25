Главы религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение премьер-министру Великобритании

БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий в Азербайджане направили обращение премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру, сообщает Trend.

В письме выражается глубокая обеспокоенность по поводу письма, адресованного премьер-министру главой епархии Армянской церкви в Великобритании и Ирландии епископом Овакимом Манукяном и рядом других религиозных деятелей в Великобритании.

"Это письмо, рассматривающее политические события в нашем регионе сквозь призму религии, содержит искаженную информацию и, по сути, является частью усилий, направленных на подрыв существующего мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Единственной причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией на протяжении более 30 лет была оккупация Арменией Карабахского региона нашей страны. Теперь, когда Азербайджан освободил свои территории и восстановил суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, конфликт завершён.

Армянские граждане, в настоящее время представшие перед судом в Азербайджане, не являются "пленными" или "военнопленными". Существуют многочисленные достоверные и конкретные доказательства того, что в 1991–2023 годах, а также в последние годы существования СССР, в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана ими были совершены тяжёлые военные преступления против азербайджанцев. В докладе за 2019 год под названием "Военные преступления на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и ответственность Республики Армения", опубликованном в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН (a/74/676 – S/2020 / 90), содержится подробная информация о преступлениях против человечности, совершённых армянами во время оккупации азербайджанских территорий: https://t.co/bSVDxuJYSZ".

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