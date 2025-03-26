Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Бангладеш

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину по случаю национального праздника страны – Дня независимости, сообщает в среду Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Мы придаем большое значение расширению азербайджано-бангладешских отношений и наполнению нашего сотрудничества новым содержанием. Сложившиеся между нашими странами дружественные отношения создали для этого хорошие возможности.

Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, реализацию потенциала нашего сотрудничества в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, передаю Вам и дружественному народу Бангладеш самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю наступающего священного праздника Рамазан", - говорится в письме.