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Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война навсегда останется славной страницей в истории

Политика Материалы 27 марта 2025 14:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война навсегда останется славной страницей в истории
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война, конечно, навсегда останется славной страницей нашей истории.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на встрече с жителями, переселившимися в новые квартиры в селе Сарыджалы Агдамского района.

Подчеркнув, что в ходе войны активные военные операции на Агдамском направлении не велись, глава государства отметил: «Поскольку противник построил мощные укрепления и все вокруг было заминировано, мы начали движение в направлении Агдама уже после освобождения Гадрута, Джебраила, Физули и города Шуша. Силы противника фактически оказались в осаде. Азербайджан вновь проявил гуманизм и дал врагу шанс добровольно покинуть эти земли».

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