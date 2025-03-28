Франция использует кризисы для подавления движений за независимость - Жозе Мартен Жан-Пьер

БАКУ /Trend/ - Франция использует каждое событие, чтобы сохранять и расширять свою доминирующую позицию, подавляя стремления к независимости.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал президент Глобального движения за репарации, секретарь Международного фронта деколонизации (Гваделупа) Жозе Мартен Жан-Пьер на пресс-конференции, посвященной международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение национальной и религиозной идентичности".

По его словам, Франция манипулирует кризисными ситуациями, чтобы дискредитировать идеи независимости. В качестве примера он привел ураган "Хьюго", обрушившийся на Гваделупу 16 сентября 1989 года.

"После урагана была запущена целая кампания, направленная на демонстрацию того, как "великая Франция" способна помогать, но в действительности ее цель заключалась в том, чтобы подавить любые стремления к свободе. Франция внушала, что природные катастрофы - это угроза, и только она может оказать помощь. Затем последовала масштабная информационная кампания, направленная на дискредитацию идей независимости и свободы", - подчеркнул Жозе Мартен Жан-Пьер.