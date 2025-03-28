БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан, передаю каждому из вас наилучшие пожелания.

Месяц Рамазан, когда была ниспослана наша священная книга Коран, призывает людей к единству во имя добрых намерений и благих дел, приглашает их на путь мира и равенства. Соблюдая пост в этот месяц, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг совести и обязанности перед Аллахом и религией, возвыситься на вершину духовно-нравственного совершенства.

В Азербайджане, как и во всем исламском мире, церемонии поста ежегодно проводятся с чувством большой радости и удовлетворения. В месяц Рамазан, который стал в нашей стране торжеством национально-духовной солидарности, гуманизма, чувств милосердия и сострадания, возносятся молитвы за благополучие и прогресс нашего государства, с благодарностью воздается дань бессмертной памяти шехидов. Верю, что в благословенные дни Рамазана, озаряющие сердца и души людей божественной мудростью, ваши молитвы и пожелания, чистые намерения будут приняты Всевышним, Великий Творец не обойдет наш народ своей милостью.

Дорогие сестры и братья!

Еще раз передаю вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, поздравления с праздником Рамазан, желаю счастья вашим семьям, изобилия вашим домам.

Да примет Аллах ваш пост и молитвы.

С праздником Рамазан!", - говорится в поздравлении.