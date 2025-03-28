В Беларуси почтена память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 28 марта представители посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и Аппарата военного атташе Вооружённых сил Азербайджанской Республики, а также представители международной общественной организации «Конгресс азербайджанских общин Беларуси» посетили могилу Национального героя Азербайджана - уроженца Беларуси майора Анатолия Николаевича Давидовича, проявившего беспримерный героизм в Первой Карабахской войне в боях за территориальную целостность Азербайджана, по случаю 60-летия со дня рождения героя, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Были возложены цветы на могилу А.Давидовича, почтена его светлая память.

На церемонии военный оркестр исполнил Государственные гимны обеих стран.

Участники мероприятия также навестили мать Национального героя - Киму Давидович, поинтересовались состоянием ее здоровья и нуждами. Мать Национального героя выразила признательность Президенту Азербайджанской Республики и руководству Министерства обороны за уважение к памяти сына, а также за оказанное внимание и заботу.

Напомним, что А.Давидович стал шехидом 13 июня 1992 года. Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 июля 1992 года майору Давидовичу Анатолию Николаевичу посмертно было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».