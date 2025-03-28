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Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Рамазан

Политика Материалы 28 марта 2025 21:01 (UTC +04:00)
Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Рамазан
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ/ Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных Сил с праздником Рамазан.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

"Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

От всего сердца поздравляю Вас со священным праздником Рамазан, символом духовного единства, солидарности и равенства всех мусульман мира, и желаю успехов в вашей почетной службе", - говорится в поздравлении.

Министр подчеркнул, что праздник Рамазан еще больше укрепляет равенство и единство между людьми, воплощает в себе торжество крепкой привязанности к национально-духовным ценностям, чувство доброты и гуманизма.

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