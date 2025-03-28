Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Рамазан

БАКУ/ Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных Сил с праздником Рамазан.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

"Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

От всего сердца поздравляю Вас со священным праздником Рамазан, символом духовного единства, солидарности и равенства всех мусульман мира, и желаю успехов в вашей почетной службе", - говорится в поздравлении.

Министр подчеркнул, что праздник Рамазан еще больше укрепляет равенство и единство между людьми, воплощает в себе торжество крепкой привязанности к национально-духовным ценностям, чувство доброты и гуманизма.