Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат Уполномоченного по правам человека, в заявлении говорится:

"Более века азербайджанцы подвергались целенаправленным этническим чисткам и политике геноцида со стороны армян. С начала XX века в Азербайджане и на территории современной Армении преступления геноцида против тюрко-мусульманского населения - азербайджанцев - совершались систематически и с особой жестокостью.

Геноцид 1918 года, основанный на этнической и религиозной ненависти, стал одной из самых трагических страниц нашей истории. Политика армянских националистов, направленная против мусульман и азербайджанцев, привела к массовым убийствам, разрушению сел и городов, уничтожению исторических, религиозных и культурных памятников, кладбищ, полному истреблению семей, насильственному изгнанию азербайджанцев с родных земель.

Массовые убийства, совершенные в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже, Гейчае, Шеки, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире и других регионах, имели единственную цель – полностью стереть азербайджанское присутствие на этих землях.

Во время мартовских событий 1918 года 110 деревень Шамахинского района, более 150 деревень Карабаха, 115 деревень Зангезурского района, 98 деревень Карсской области и 167 деревень Губинского района были сожжены и полностью разрушены армянами. Над мирными жителями этих населённых пунктов были учинены массовые расправы. Позднее в городе Губа были обнаружены многочисленные останки жертв тех трагических событий, на которых сохранились следы особо жестоких и вандальных преступлений. Это наглядно доказывает, что армяне, учинившие эти массовые убийства, уничтожали невинных людей на почве этнической ненависти по отношению к азербайджанцам.

Исторические документы и архивные данные неопровержимо подтверждают эти зверства. Свидетельские показания очевидцев и другие правовые документы детально описывают масштабы массовых убийств, доказывая, что они были тщательно спланированы и осуществлены с целью этнической чистки. Анализ этих материалов свидетельствует о том, что с точки зрения международного права эти преступления являются геноцидом.

К сожалению, несмотря на свою жестокость и масштабы, эти трагические события долгое время не получали должной политико-правовой оценки на международном уровне.

Подписанный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указ "О геноциде азербайджанцев" сыграл важную роль в раскрытии исторической правды, была дана политико-правовая оценка тем страшным событиям, а 31 марта объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

Придание на международном уровне политико-правовой оценки преступлениям геноцида, совершенным против азербайджанцев, увековечение памяти жертв геноцида чрезвычайно важны с точки зрения недопущения повторения и предотвращения подобных преступлений, совершенных против человечности.

Международное сообщество должно дать политико-правовую оценку актам геноцида и этнической чистке, проводимой против азербайджанцев, признать преступные деяния, совершенные в 1918 году геноцидом, предпринять серьезные усилия по восстановлению исторической и правовой справедливости".

Было подчеркнуто, что заявление было адресовано Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейскому Союзу, Совету Европы, ОБСЕ, в Международный и Европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию Омбудсменов Азии, в Организацию Исламского Сотрудничества и Ассоциацию Омбудсменов государств-членов этой организации, в Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркоязычных государств, в Независимую Постоянную Комиссию по правам человека Организации Исламского Сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и национальным правозащитным институтам, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, в организации диаспоры Азербайджана.

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