Желка Цвиянович поздравила Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

БАКУ /Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

От имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю праздника Новруз.

Этот древний праздник, олицетворяющий возрождение, надежду и единство, имеет глубокое значение, объединяя семьи и общины в духе мира и процветания. По случаю праздника желаю лично Вам и всему народу Азербайджана счастья, здоровья и постоянных успехов.

Я желаю продолжения нашего сотрудничества, с нетерпением жду дальнейшего укрепления дружеских отношений между нашими народами. С этими пожеланиями еще раз поздравляю Вас с праздником", - говорится в письме.