Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова побывала на площади Гейдара Алиева в Ташкенте (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Находящаяся в Республике Узбекистан с рабочим визитом парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 4 апреля побывала на площади Гейдара Алиева в городе Ташкент, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

Спикер Сахиба Гафарова и члены делегации пришли к установленному на площади памятнику Гейдару Алиеву и возложили букеты цветов к его подножию.

"Следует отметить, что открытие площади Гейдара Алиева состоялось с участием глав государств Азербайджана и Узбекистана во время государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Республику Узбекистан в 2022 году. Создание этой площади говорит о высоком уровне дружеских и братских уз между нашими государствами.

Отреставрированы здания, окружающие расположенную в месте компактного проживания азербайджанцев в ташкентском районе Мирабад площадь, которая была полностью отстроена заново. Разбит парк и созданы все условия для отдыха жителей", - говорится в сообщении.