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СГБ Азербайджана задержала троих человек по обвинению в финансировании терроризма

Политика Материалы 8 апреля 2025 17:15 (UTC +04:00)
СГБ Азербайджана задержала троих человек по обвинению в финансировании терроризма
Фото: Служба Государственной Безопасности Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к уголовной ответственности по обвинению в финансировании терроризма привлечены три человека - Хагани Омаров, Анар Саламзаде и Эльчин Азизов.

Как сообщает во вторник Trend, подозреваемые были задержаны в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемые переводили денежные средства определенным лицам, действующим за рубежом, с целью поддержки террористической деятельности.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу.

На заседании стороны не заявили никаких ходатайств. Следующее судебное заседание по существу назначено на 22 апреля.

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