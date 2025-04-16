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Многовековая дружба и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона - Президент Грузии

Политика Материалы 16 апреля 2025 13:12 (UTC +04:00)
Многовековая дружба и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона - Президент Грузии
Фото: Михаил Кавелашвили/Facebook

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Многовековая дружба между нашими странами и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Уверен, что наше общее будущее – это успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут жить вместе, со своими обычаями и традициями, а не с так называемыми либеральными ценностями", - отметил Президент Грузии.

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