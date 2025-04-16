Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов между Азербайджаном и Грузией

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с прибывшим с официальным визитом в Азербайджан Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили 16 апреля посетила Милли Меджлис.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Президент Грузии сначала посетил зал пленарных заседаний парламента. Затем гость ознакомился с экспонатами мемориального зала Гейдара Алиева и оставил запись в Книге памяти. Далее состоялась встреча сторон в расширенном составе.

Председатель парламента Сахиба Гафарова расценила первый зарубежный визит Михеила Кавелашвили в Азербайджан в качестве Президента Грузии как очередное проявление дружбы и братства между нашими народами. Она отметила, что это также является показателем стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией. Она выразила уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению отношений между нашими странами.

Констатировав, что межпарламентские связи двух стран находятся на высоком уровне, председатель Милли Меджлиса особо отметила роль групп взаимной дружбы в этой сфере, рассказала о важности сотрудничества парламентских комитетов, а также подчеркнула, что наши депутаты также тесно сотрудничают в международных парламентских организациях. Она отметила, что международное сотрудничество наших парламентов особенно актуально с учетом предвзятого отношения некоторых международных организаций к нашим странам.

Выразив признательность за радушную встречу, Михеил Кавелашвили подчеркнул важность своего первого зарубежного визита в Азербайджан в качестве Президента Грузии. Он поделился своими впечатлениями от состоявшихся сегодня встреч с Президентом Ильхамом Алиевым, отметив, что эти встречи были полезны с точки зрения дальнейшего углубления взаимоотношений. Президент Михеил Кавелашвили отметил, что грузино-азербайджанские отношения и стратегическое партнерство являются примером для других стран.

Отметив, что межпарламентские связи двух стран также находятся на высоком уровне, Президент Грузии подчеркнул роль взаимных визитов в этом плане.

В ходе встречи отмечалось, что укрепление связей между молодежью двух стран имеет большое значение для нашего будущего.

Президент Михеил Кавелашвили приветствовал достигнутое соглашение по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией и выразил уверенность в его скором подписании. Он заявил, что подписание мирного соглашения обеспечит стабильность в регионе.

Подчеркнув, что регион Южного Кавказа имеет большой потенциал, глава грузинского государства подчеркнул важность его эффективного использования.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам.

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