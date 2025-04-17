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В управление Азербайджанского инвестиционного холдинга переданы новые структуры

Политика Материалы 17 апреля 2025 17:16 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Расширен перечень государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей, которые будут переданы в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, расширен "Перечень государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей, подлежащих передаче в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга", утвержденный указом от 5 ноября 2020 года.

В перечень включены ОАО "Азербайджанский алюминий", ООО "Азералюминий" и ООО "Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг".

Эти компании до недавнего времени находились на балансе ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", которое в настоящее время находится в процессе ликвидации.

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