Часть суммы штрафов за нарушение закона "О воинской обязанности и военной службе" будет добавляться к зарплате военнослужащих

БАКУ /Trend/ - 50 процентов штрафов за нарушение требований закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" будут добавляться к заработной плате военнослужащих.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно поправкам, в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджанской Республики, 50 процентов средств, собранных от штрафов, наложенных органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, будут перечислены на счет этого органа (учреждения) для предоставления ежемесячной надбавки к должностному (тарифному) окладу военнослужащих, проходящих службу в органе (учреждении), определенном соответствующим органом исполнительной власти.

Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что под "штрафами, налагаемыми органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти", понимаются штрафы, применяемые по делам об административных правонарушениях, рассмотренным органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, по которым данный орган (учреждение) выносит решение, либо составляет протокол об административном правонарушении и направляет его на рассмотрение в суд.