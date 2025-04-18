В Баку продолжился суд по делу хакера, задержанного СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении исполнительного директора ООО Zeromap Турала Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, он был арестован в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ), и обвиняется в разработке программного обеспечения, позволяющего незаконно проникать в мобильные телефоны и другие технические устройства, а также в получении конфиденциальной компьютерной информации.

Заседание проходило под председательством судьи Рашада Джавадзаде. В ходе слушания адвокат обвиняемого обратился к суду с просьбой предоставить его подзащитному возможность дать повторные показания, поскольку он недавно подключился к делу.

В ходе повторных показаний Турал Алиев заявил, что его действия были направлены на проверку безопасности информационных систем.

"Я признаю себя виновным в попытке незаконного доступа к серверу ООО Ultra Technologies. Я просто хотел завоевать авторитет в этой сфере. Для этого я был в окружении опытных людей. В то же время я проверял безопасность серверов разных компаний", - заявил он.

Судья задал обвиняемому вопросы, касающиеся оборудования, обнаруженного при его задержании, а также программного обеспечения, установленного на этих устройствах.

Отвечая на вопрос адвоката о том, имел ли он намерение незаконно вмешиваться в системы ООО Ultra Technologies, Т.Алиев подчеркнул, что его целью была исключительно проверка.

"Я - эксперт. Подобные проверки - часть моей профессиональной деятельности.С этой компанией я познакомился на форуме, в котором участвовали сотни таких же людей, как я. Во время проверки я обнаружил уязвимости в их системе",- также заявил обвиняемый.

Турал Алиев также отметил, что считает себя частично виновным по данному уголовному делу, поскольку не осуществлял физического доступа к системе ООО Ultra Technologies.

"Я не предпринимал скрытых действий для проникновения в систему ООО Ultra Technologies. Я проводил проверку. Однако доступ все ещё оставался на моем устройстве. Когда устройство активировалось, вход был выполнен автоматически",- сказал он.

Обвиняемый сообщил, что использованное им программное обеспечение носило аудиторский характер. В случае выявления уязвимостей информация была передана компании.

"Разработанное мной программное обеспечение было большим проектом для Азербайджана. Для этого мне нужно было заявить о себе. Я также сообщил о программном обеспечении руководителю компании İdrak Хикмету Абдуллаеву. Это программное обеспечение я хранил на своем личном оборудовании",- также подчеркнул он.

На заседании также стало известно, что обвиняемый контактировал с неким "User Elşən", обсуждая с ним вопросы, связанные с вмешательством в информационные системы компаний. Для обеспечения конфиденциальности использовались VPN-сервисы.

Обвиняемый завладел 25 Мб данных компании, принадлежащей государству Израиль и 1 Мб данных компании, принадлежащей США.

Более того, он имел связи с киберпреступной группировкой Alfa Black Cat. В частности, в конце 2023 года Турал Алиев связался с лицом по прозвищу Karnaval и продал ему данные для доступа к системе одной компании за 500 долларов. Платеж был получен в виде криптовалюты.

В то же время обвиняемый продал данные морской компании, базирующейся в Аргентине, частным лицам.

Судебное разбирательство по делу Турала Алиева продолжится 1 мая.

Отметим, что Турал Алиев был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана. Обвиняемому предъявлены обвинения по статьям 271.2.1 (несанкционированный доступ к компьютерной системе), 272.2.1 (незаконное получение компьютерной информации) и 273-1.1 (оборот средств, предназначенных для совершения киберпреступлений) Уголовного кодекса АР.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемый в течение 4 лет проникал в мобильные телефоны и компьютерные системы как местных, так и иностранных физических и юридических лиц, а также читал их сообщения.

Кроме того, в результате кибератак Турал получил доступ к информации иностранных компаний, которая не хранилась в открытом доступе.

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