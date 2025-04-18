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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Мевлюту Чавушоглу

Политика Материалы 18 апреля 2025 13:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Мевлюту Чавушоглу
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/ Trend - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования депутату Великого национального собрания Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с кончиной его отца, сообщает Trend.

"Уважаемый господин Чавушоглу,

Крайне опечален известием о тяжелой утрате, постигшей Вашу семью, - кончине Вашего отца Османа Чавушоглу.

Разделяя Вашу боль в эти печальные моменты, с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам и всем членам Вашей семьи, желаю терпения.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.

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