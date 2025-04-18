Потерпевший опознал в суде Мадата Бабаяна: Он сказал "Ты тюрок" и пнул меня (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - На судебном процессе, продолжившемся 18 апреля в Бакинском военном суде, дал показания потерпевший Яшар Алмамедов.

Как передает Trend, он заявил, что родился в 1956 году в городе Ходжалы и проживал там с семьей.

Потерпевший сказал, что 25 февраля 1992 года армянская армия напала на Ходжалы, открыла по ним огонь, в результате чего погибло большое количество мирных жителей. По словам Яшара Алмамедова, 27 февраля он попал в плен.

Заявив, что знает обвиняемых Мадата Бабаяна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, потерпевший далее отметил: "Члены группировки Мадата Бабаяна и он сам лично пытали меня. Когда я был в плену, Мадат подошел ко мне, сказал: "Ты тюрок", пнул меня и оскорбил".

Я.Алмамедов был возвращен азербайджанской стороне 2 марта 1992 года в раненом состоянии.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.