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На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)

Политика Материалы 18 апреля 2025 17:13 (UTC +04:00)
На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург Российской Федерации спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета и в 58-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

На заседаниях были обсуждены работа, выполненная в рамках Ассамблеи, её мероприятия за истёкший период, а также иные организационные вопросы.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова поделилась своими мыслями о пунктах повестки на заседании Совета.

Также входящие в азербайджанскую делегацию депутаты приняли участие в 58-м пленарном заседании и собраниях комиссий на весенней сессии, и выступили на них.

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На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)
На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)
На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)
На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)
На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)
На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи (ФОТО)
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