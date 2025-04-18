Освобождение азербайджанских земель от оккупации олицетворяет непоколебимую веру народа в торжество справедливости - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Благодаря Победе, одержанной в 44-дневной войне 2020 года, Азербайджан смог освободить свои территории от 30-летней оккупации, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, а также возродить жизнь на этих землях. Это воплощение непоколебимой веры нашего народа в победу справедливости и его решимость восстановить её.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на торжественном заседании МПА СНГ по случаю 80-й годовщины Победы над фашизмом.

Спикер подчеркнула, что все великие победы, одержанные народами благодаря их огромным усилиям, прежде всего, являются результатом бесконечной веры в такую высшую ценность, как справедливость, и усилий, направленных на её восстановление. В итоге именно эта вера становится основным источником вдохновения для Великой победы.

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