В Азербайджане расширяется перечень разрешений на предпринимательскую деятельность

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим соответствующий закон подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Так, внесены изменения в статью 75 "Перечень разрешений на предпринимательскую деятельность", содержащуюся в законе Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

Таким образом, подтверждающий документ для ввоза техники, технологического оборудования и установок, сырья и материалов юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по видам экономической деятельности и товарной номенклатуре, освобожденным от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины в освобождённых от оккупации территориях, будет включён в список разрешений.

Настоящий закон применяется в отношении подтверждающего документа для ввоза техники, технологического оборудования и установок, сырья и материалов юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без учреждения юридического лица, по видам экономической деятельности и товарной номенклатуре, освобожденным от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины на освобожденных от оккупации территориях.

Закон применяется с 1 января 2023 года и будет действовать до 1 января 2033 года.