Увеличена численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Госагентстве Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Увеличена численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в указ "О ряде мер по обеспечению деятельности Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана".

Согласно указу, численность сотрудников Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Агентстве увеличена со 146 штатных единиц до 164, в том числе по Аппарату Службы с 51 штатной единицы до 57 и с 95 штатных единиц до 107 по региональным подразделениям.