Подписан План сотрудничества между Азербайджаном и Китаем по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь"

ПЕКИН /Trend/ - 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан "План сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь".

Как сообщает в среду Trend, документ подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Чжэн Шаньцзе.