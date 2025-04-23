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Подписан План сотрудничества между Азербайджаном и Китаем по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь"

Политика Материалы 23 апреля 2025 11:10 (UTC +04:00)
Подписан План сотрудничества между Азербайджаном и Китаем по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь"

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ПЕКИН /Trend/ - 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан "План сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Один пояс, один путь".

Как сообщает в среду Trend, документ подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Китая Чжэн Шаньцзе.

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