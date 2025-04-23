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Подписано Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван и городом Урумчи

Политика Материалы 23 апреля 2025 11:51 (UTC +04:00)
Подписано Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван и городом Урумчи

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ПЕКИН /Trend/ - 23 апреля в Пекине с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано «Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и городом Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики».

Как сообщает Trend, документ подписали посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и мэр города Урумчи Китая Яхуп Пайдулла.

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