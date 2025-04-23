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Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию - Совместное заявление

Политика Материалы 23 апреля 2025 11:55 (UTC +04:00)
Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию - Совместное заявление
Фото: WTO

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ПЕКИН /Trend/ - Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Китай поддерживает скорейшее вступление Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Стороны выступают за продвижение реформы международной финансовой архитектуры в целях лучшего отражения изменений в мировом экономическом устройстве. Стороны поддерживают либерализацию и упрощение торговли и инвестиций, выступают против унилатерализма и протекционизма, деспотизма и разрушения правил мировой торговли, общими усилиями отстаивают многостороннюю торговую систему во имя совместного процветания",- отмечается в Совместном заявлении.

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