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Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС - Совместное заявление

Политика Материалы 23 апреля 2025 11:54 (UTC +04:00)
Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС - Совместное заявление

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ПЕКИН/Trend/ - Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Азербайджан поддерживает председательство Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и высоко оценивает практические усилия китайской стороны по продвижению качественного развития ШОС. Азербайджан выражает готовность активно участвовать в мероприятиях «Года устойчивого развития ШОС» и углублять всестороннее сотрудничество со странами-участницами Организации. Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС", - говорится в заявлении.

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