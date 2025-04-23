Президент Ильхам Алиев пригласил Си Цзиньпина посетить Азербайджан

ПЕКИН /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

«Президент Азербайджанской Республики поблагодарил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за гостеприимство и теплый прием, оказанные азербайджанской делегации и, в свою очередь, пригласил Председателя Си Цзиньпина в удобное для обеих сторон время посетить Азербайджан», - говорится в заявлении.