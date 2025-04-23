Углубление отношений между Азербайджаном и Китаем сулит большие дивиденды - комментарий

БАКУ /Trend/ - Углубление отношений между Азербайджаном и Китаем сулит большие дивиденды.

Об этом в среду сказал Trend политический аналитик, сотрудник Центра социальных исследований Агшин Керимов.

"Пекин в последние десятилетия активизировал свою деятельность в Южно-Кавказском регионе, географически удаленном от Китая, но имеющем растущее значение во внешней политике Китая", - сказал он.

А.Керимов отметил, что визит Президента Азербайджана в Китай свидетельствует об углублении связей между Баку и Пекином. "Связи между двумя странами предоставляют Баку альтернативный баланс против амбиций мировых центров силы. Азербайджан прагматично управляет этим балансом. Визит Президента Ильхама Алиева в Китай подчеркивает обновлённую многогранную стратегию взаимоотношений между Азербайджаном и Китаем, включая акцент на вопросы безопасности", - сказал он.

По его словам, подписанное главами государств "Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства" обусловливает развитие многосторонних связей стран.

"Азербайджан активно поддерживает одну из важных инициатив Китая - "Один пояс, один путь", - добавил он.

Как сказал в среду Trend заведующий сектором Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов, визит Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику имеет важное значение.

Он отметил, что этот визит важен как с точки зрения укрепления двусторонних отношений стран, так и развития многостороннего сотрудничества.

"Достигнутые соглашения, с одной стороны, укрепляют нормативно-правовую базу, а с другой — открывают новые перспективы. Китай является ключевым актором в мировой политике и экономике, и геостратегическое положение Азербайджана представляет особый интерес для Пекина. Китай стремится активно участвовать в реализации таких важных проектов, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор Север–Юг и Зангезурский коридор. Инициатива "Один пояс, один путь", взаимные инвестиции и совместные экономические интересы направлены на устойчивый рост", - добавил он.