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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Китай решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга

Политика Материалы 26 апреля 2025 13:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Китай решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Текст Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве охватывает широкую программу действий в двусторонних отношениях. Наши страны демонстрируют солидарность и дружбу по вопросам, представляющим обоюдный национальный интерес. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы решительно поддерживаем политику «Одного Китая».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Подчеркнув, что Азербайджан был одной из первых стран, которая публично и открыто осудила незаконные выборы на Тайване, глава государства отметил, что другая часть Заявления охватывает широкий круг вопросов, в том числе торговлю, транспорт, межличностные контакты, гуманитарное партнерство.

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