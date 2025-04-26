Президент Ильхам Алиев о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере возобновляемых источников энергии

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Китая есть уникальная возможность в двусторонних отношениях в том что касается возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

"В настоящее время китайские компании работают в качестве подрядчиков с инвесторами, компаниями, которые инвестируют в зеленую энергетику Азербайджана. На данный момент контракты, которые мы подписали и которые сейчас находятся на стадии реализации, дадут нам к 2030 году 6500 мегаватт возобновляемой энергии. Просто для сравнения: общая установленная мощность Азербайджана составляет 8000 мегаватт. Таким образом, через пять лет мы почти удвоим сегодняшний объем производства электроэнергии. 6000 мегаватт будет давать солнечная и ветровая энергетика, 500 мегаватт – гидроэнергетика. Это будет иметь решающее значение для нас, потому что мы перестанем использовать в основном природный газ для производства электроэнергии. У нас будет электроэнергия из возобновляемых источников, и мы будем экспортировать природный газ на международные рынки и, конечно, получать большую прибыль. В то же время мы будем экономить энергию для внутренних нужд. Уже приобретено 160 электробусов, которые уже курсируют по улицам. И все довольны. Мы заключили контракт на приобретение еще 200 автобусов. И самое главное, в этом году мы, надеюсь, начнем совместное производство электробусов BYD в Азербайджане в объеме 500 автобусов в год. Таким образом мы планируем полностью переключить общественный транспорт Баку на зеленый режим. В дальнейшем этот процесс затронет и все остальные города страны. Итак, у нас есть действительно уникальная возможность в двусторонних отношениях в том что касается возобновляемых источников энергии, потому что это соответствует нашей стратегии и вашей повестке дня", - сказал глава государства.