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Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)

Политика Материалы 26 апреля 2025 19:00 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Фото: Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Об этом в субботу сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Погребальная церемония состоялась 26 апреля в Ватикане на площади Святого Петра. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представляла нашу страну на церемонии, на которой присутствовали главы государств и правительств, спикеры парламентов, духовенство и видные общественные деятели.

Спикер Сахиба Гафарова встретилась с Государственным секретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролино и архиепископом Святого Престола Полом Галлахером, передав им соболезнования от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии похорон Папы Римского (ФОТО)
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