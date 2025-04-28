В Баку учреждена Платформа НПО Глобального Юга

БАКУ /Trend/ - В Баку официально учреждена Платформа неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга.

Как сообщает в понедельник Trend, официальный запуск объявил председатель правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли в ходе учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Баку.

"Сегодня мы основываем Платформу НПО Глобального Юга! Эта платформа станет мостом для усиления нашего голоса, более тесного сотрудничества и реализации совместных проектов. Тысячи НПО и активных партнеров по всему миру работают вместе с единым видением. Через глобальную солидарность мы предпринимаем шаги для сокращения бедности, расширения доступа к образованию, содействия устойчивому развитию и защиты планеты для будущих поколений", - отметил он.

По его словам, благодаря этой платформе голос Глобального Юга будет услышан во всем мире.

"Сегодня мы создаем не просто организацию. Мы начинаем новое движение. Это глобальное движение, вдохновленное людьми по всему миру, которые стремятся к справедливости, борются за равенство и стремятся строить лучшее будущее для всех. Это движение — воплощение решимости Глобального Юга быть хозяевами своей судьбы. И я призываю каждого из вас, кто является свидетелем этого исторического момента, присоединиться к этому движению. Давайте работать вместе, давайте бороться вместе, давайте побеждать вместе. И теперь я официально заявляю, что Платформа НПО Глобального Юга создана",- добавил Р.Искендерли.

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