Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса побывали в Лачине (ФОТО) (Обновлено)

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ЛАЧИН /Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса прибыли с визитом в Восточный Зангезур и Карабах. Визит гостей начался с Лачина.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, дипломатов встретил в Лачинском Международном аэропорту специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Масим Мамедов.

Гости были проинформированы о нововведенном в эксплуатацию Лачинском аэропорте. Было отмечено, что на освобожденных территориях Азербайджана построены международные аэропорты Физули, Зангилан и Лачин, соответствующие современным стандартам. С вводом в эксплуатацию Лачинского международного аэропорта, в церемонии открытия которого приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, общее количество международных аэропортов Азербайджана достигло девяти, а на освобожденных территориях - трех. Строительство этого важного инфраструктурного объекта, начатое в августе 2021 года, осуществлялось в соответствии с высочайшими технологическими и инженерными стандартами. Фундамент аэропорта был заложен в 2021 году Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой.

В аэропорту построена взлетно-посадочная полоса длиной 3 тысячи и шириной 60 метров, которая позволяет принимать любые типы воздушных судов. Здание терминала площадью пять тысяч квадратных метров способно обслуживать не менее 200 пассажиров в час. Для комфорта пассажиров в терминале есть VIP-зал, системы регистрации и безопасности, багажные конвейеры, торговые объекты и зоны общественного питания. Башня управления воздушным движением, полностью оснащенная автоматизированными системами, обеспечивает управление полетами в соответствии с международными нормами и стандартами безопасности. Созданная здесь инфраструктура позволяет осуществлять безопасные полеты в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Общая территория аэропорта, расположенного в селе Горчу Лачинского района на высоте 1700 метров над уровнем моря, составляет более 130 гектаров. Этот аэропорт является самым высокогорным аэропортом Азербайджана. Находящийся в 30 километрах от города Лачин, в 70 километрах от города Шуша, в 60 километрах от Кяльбаджара, аэропорт будет играть важную роль в укреплении транспортных связей Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Кроме того, реализация этого важного транспортного проекта создаст широкие возможности для развития туристического потенциала региона в целом.

В рамках визита в Лачин представители дипломатического корпуса посетили киностудию Hoçazfilm. Было отмечено, что перспективные направления деятельности Hoçazfilm, многогранного творческого пространства, очень широки. В этих направлениях предусматриваются реализация масштабных проектов по продвижению региона, освещение культурно-массовых мероприятий в регионе, восстановительных работ в Лачине, продвижение национальных брендов и местной продукции, сотрудничество с кинотеатром и творческими союзами, а также организация летних школ для молодежи, творческих мастерских, курсов рисования, кинематографии и конкурсов. Павильон соответствует международным стандартам по техническому оснащению, включая звуко- и светоизоляцию.

Следующим адресом ознакомительной поездки гостей стала галерея Yurd. Было отмечено, что галерея Yurd является культурным пространством, действующим в городе Лачин. Открытая в 2025 году в рамках объявления Лачина культурной столицей СНГ, эта галерея призвана отразить богатое культурное наследие края. Здесь выставлены художественные работы, экспонаты, связанные с историей и этнографией края.

Затем гости посетили Центр "Lacinema". Было отмечено, что Центр кино стал местом проведения музыкальных и художественных мероприятий. В преддверии праздников и знаменательных дней в Центре организуется множество культурных мероприятий. Затем был показан видеоролик, отражающий разрушения в Лачине во время оккупации и восстановительные работы, проводимые после его освобождения. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Масим Мамедов выступил перед гостями с презентацией о Лачине.

Визит гостей в Лачин продолжился в Сейрангахе, где гости осмотрели панораму города Лачин и стали свидетелями его благоустройства благодаря проведенным в городе восстановительным работам. Представители дипломатического корпуса также посетили Gilabi Ceramics, один из Центров, который начал свою деятельность в Лачине. Там была организована выставка изделий ручной работы. Было отмечено, что с давних времен в Лачине существовали традиции ремесленного творчества, что послужило основанием для создания данного Центра. Кроме того, здесь местные жители также обеспечены рабочими местами.

Во время визита гости побывали на территории, где протекает через центр города река Хакари. Было отмечено, что после освобождения Лачина от оккупации на берегу реки был обустроен бульвар, создана вся необходимая инфраструктура для отдыха жителей. В завершение при участии гостей в реку Хакари были выпущены рыбы.

Делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

21 июня представители дипломатического корпуса отправятся в города Шуша и Агдам.

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