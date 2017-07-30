В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт Хайяма Нисанова

30 июля 2017 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - В минувшую субботу в парке Центра Гейдара Алиева состоялся соло-концерт певца Хайяма Нисанова.

В рамках традиционных развлекательных программ, организуемых на уик-энды в парке Центра, на этот раз зрителям была показана шоу-программа с участием Хайяма Нисанова. Певец представил публике прекрасные песни в живом исполнении.

Концерт, который длился около двух часов, наблюдали сотни жителей и гостей города.

Отметим, что в парке Центра каждую неделю организуются различные развлекательные программы. Вход на эти мероприятия бесплатный.

Azernews Newspaper
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