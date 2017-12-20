Армяне проводят незаконные исследования в Азыхской пещере - Академии наук Азербайджана

20 декабря 2017 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведенные за последние годы незаконные "исследования" армян в Карабахе, особенно в Азыхской пещере, в очередной раз продемонстрировали необходимость проведения научного анализа данной стоянки периода палеолита и найденных там артефактов и доведения их до широкого научного сообщества.

Об этом сказал в среду на заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана вице-президент академии Иса Хабиббейли.

По его словам, в следующем году исполнится 50 лет с момента обнаружения останков нижней кости челюсти азахынтропа в Азыхской пещере археологом Мамедали Гусейновым в 1968 году. Хабиббейли сказал, что в результате исследования было подтверждено, что возраст азыхантропа составляет 400 миллионов лет и Гуручайская культура, вошедшая в научный оборот, заняла свое заслуженное место в науке.

Академик сказал, что артефакты, найденные за последние годы в Мингячевирском и Габалинском районах, подтвердили широкий ареал распространения Гуручайской культуры и актуальность этих исследований в современную эпоху.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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