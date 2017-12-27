Академия наук Азербайджана объявляет прием в докторантуру и диссертантуру

27 декабря 2017 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) объявляет прием в докторантуру и диссертантуру по подготовке докторов философии и докторов наук, сообщили в среду в академии.

Прием документов будет продолжаться в течение месяца.

В докторантуру по программе доктора философии на основе конкурса принимаются граждане Азербайджана, имеющие высшее образование (окончившие магистерский уровень или имеющие приравненное к нему образование, врачи и врачи-специалисты).

По программе доктора наук принимаются граждане Азербайджана, имеющие научные или научно-педагогические достижения в выбранной сфере, умеющие на высоком уровне вести фундаментальные исследования и имеющие ученую степень доктора философии (кандидата наук).

В диссертантуру на получение ученой степени доктора философии документы могут подавать научные и научно-педагогические кадры высших учебных заведений, научных и других организаций с высшим образованием, имеющие определенные достижения в соответствующей сфере исследований (окончившие магистерский уровень или имеющие приравненное к нему образование).

Лица, завершившие учебу в докторантуре, не могут получать образование в диссертантуре по той же специальности.

Лица, желающие быть прикрепленными в качестве диссертанта, как правило, должны иметь научный и научно-педагогический стаж.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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