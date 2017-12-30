Будьте с нами, и удача обязательно будет сопутствовать Вам! - новогоднее поздравление АМИ Trend

Агентство международной информации (АМИ) Trend поздравляет Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев всего мира и новым, 2018 годом!

Коллектив агентства желает всем своим читателям, постоянным и новым, радостных событий в будущем году, новых горизонтов и перспектив, хорошего настроения!

За долгие годы развития азербайджанской прессы сформировались независимые средства массовой информации, значительно повысилось их влияние в международной информационной среде. Все это стало возможным благодаря стабильному и динамичному развитию Азербайджана, а также условиям, созданным в стране для СМИ.

АМИ Trend выражает благодарность своим партнерам - подписчикам, рекламодателям, постоянным посетителям сайта и нашим новым друзьям.

Мы будем рады первыми сообщать Вам в 2018 году множество хороших новостей!

Здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.