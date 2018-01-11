“Pirelli” подтвердила выбор шин на Гран при Азербайджана

11 января 2018 23:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания “Pirelli” подтвердила выбор шин для Гран при Азербайджана сезона 2018 года, передает crash.net.

Шины UltraSoft, SuperSoft и Soft будут доступны командам во время соревнований, запланированных на 27-29 апреля в Баку.

Компанию призывали сделать шины менее консервативными на 2018 год, однако итальянский производитель отказался от дебюта своего нового гипермягкого состава (HyperSoft) - на данный момент самого мягкого в своем ассортименте, на улицах Баку.

Отметим, что в рамках подготовки к Гран при Формулы 1, который пройдет 27-29 апреля 2018 года, Операционная компания Бакинского городского кольца уже приступила к установке барьеров безопасности вдоль трека.

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